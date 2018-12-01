Караганда, Казахстан, 1 декабря, 2018, 09:49 — ИА Регнум. Успешный пуск модернизированной ракеты системы Противоракетной обороны (ПРО) провели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане военнослужащие ВКС России, сообщает 1 декабря пресс-служба Минобороны РФ.

Кадр из видео «Испытательный пуск модернизированной ракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган». youtube.com Система ПРО

«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил успешно проведён очередной испытательный пуск модернизированной ракеты российской системы ПРО», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также пресс-служба приводит слова командира соединения ПРО ВКС России Сергея Грабчука о том, что запуск модернизированной ракеты достоверно подтвердил все заложенные в новое изделие характеристики и успешно выполнила поставленную задачу, «поразив условную цель с заданной точностью».

Отметим, ранее, 9 ноября, СМИ сообщили о начале серийного производства в России комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), предназначенных для крылатых ракет.