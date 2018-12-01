Казань, 1 декабря, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Три школьника из Казани госпитализированы после отравления крысиным ядом, сообщила 30 ноября пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Татарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Информация о госпитализации троих учеников одной из казанских школ с признаками отравления крысиным ядом поступила в Роспотребнадзор в пятницу, 30 ноября.

Сотрудниками Роспотребнадзора немедленно было организовано обследование школы. Был проведён осмотр места происшествия, опрос сотрудников школы и изучены документы.

В результате обследования выяснилось, что обработка учебного заведения от грызунов проводилась по договору с фирмой дезинфекционного профиля. При организации и проведении обработок помещений были выявлены явные нарушения. В том числе, приманка для уничтожения грызунов была разложена в доступных для детей местах.

В Роспотребнадзоре отметили, что лица, виновные в нарушениях, будут привлечены к ответственности по окончании всех процессуальных действий.

Ситуация остаётся на котнтроле управления Роспотребнадзора.

Также сообщается, что состояние госпитализированных накануне школьников удовлетворительное.

Ранее ИА REGNUM сообщало об итогах служебных проверок по факту массового отравления школьников в Чувашии. В управлении Роспотребнадзора сообщили, что «вероятный источник инфекции не установлен».