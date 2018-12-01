Буэнос-Айрес, 1 декабря, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО). Соответствующее заявление Путин сделал накануне, 30 ноября, в ходе второго рабочего заседания лидеров «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе (Аргентина), сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Kremlin.ru Владимир Путин на саммите «Группы двадцати»

По его словам, российский лидер заявил о том, что на площадке «Большой двадцатки» необходимо запустить реформу Всемирной торговой организации.

«Эту позицию полностью поддержали европейцы, а также другие выступающие», — заявил Орешкин.

Стоит отметить, что ранее страны «Большой семерки» — США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония на саммите в июне 2018 года также призвали реформировать ВТО.

Напомним, что ВТО оказалась в кризисе после того, как ключевая страна в этой организации — США — перешла к политике протекционизма. Президент США Дональд Трамп под лозунгом укрепления американской экономики начал вводить заградительные пошлины на ряд иностранных товаров, что напрямую противоречит правилам ВТО. Те страны, которые несут убытки от американских пошлин, инициировали разбирательства в рамках ВТО, но перспектива их разрешения крайне туманна.