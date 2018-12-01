Лондон, 1 декабря, 2018, 10:05 — ИА Регнум. Государственный министр Великобритании по вопросам науки и высшего образования Сэм Джима заявил, что вынужден подать в отставку из-за несогласия с соглашением об условиях выхода из Евросоюза. Сообщение опубликовано 1 декабря на персональной странице министра в Facebook.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Демарш

Сэм Джим, являющийся членом парламента Великобритании от графства Суррей, напомнил, что последовательно выступал против выхода Великобритании из Европейского Союза. Он заявил, что будет голосовать в парламенте против проекта соглашения с Евросоюзом об условиях выхода Великобритании.

«Предлагаемая сделка противоречит британским национальным интересам, а её одобрение станет провалом. Мы потеряем контроль над судьбой нации. Поэтому я с глубоким сожалением подаю в отставку с поста министра науки и высшего образования», — подытожил Сэм Джим.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря глава Евросовета Дональд Туск заявил, что если парламент Великобритании не одобрит соглашение об условиях выхода из Евросоюза, то у Соединённого Королевства останется только два варианта: выйти из ЕС без всяких соглашений или остаться в составе союза.