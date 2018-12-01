Краснодар, 1 декабря, 2018, 09:16 — ИА Регнум. В Краснодарском крае из-за непогоды и сильных метелей оказались заблокированными более 700 автомобилей. В специальных пунктах обогрева находятся около 250 человек, в том числе почти 90 детей. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Кубани.

Аккаунт пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в instagram Занесенные снегом дороги

Напомним, что неблагоприятные метеорологические условия наблюдаются на Кубани уже несколько дней. 27 ноября в Краснодарском крае было объявлено экстренное предупреждение из-за похолодания, снега и ветра.

30 ноября из-за снежных заносов и плохой видимости стало невозможно проехать по участкам некоторых трасс. Спасатели развернули специальные пункты обогрева для водителей и пассажиров, чьи автомобили оказались в снежном плену. Трассы патрулируются спасателями.

В спасательных и эвакуационных работах задействованы 482 человека из личного состава МЧС при 224 единицах техники.