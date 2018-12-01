Вашингтон, 1 декабря, 2018, 09:02 — ИА Регнум. 43-й президент США Джордж Буш — младший подтвердил информацию о кончине своего отца — 41-го президента США Джорджа Буша — старшего. Соответствующее сообщение распространил сегодня, 1 декабря, представитель Буша — младшего.

Джордж Буш — младший и Джордж Буш — старший

«Джеб, Нейл, Марвин, Доро и я с грустью сообщаем, что после 94 замечательных лет наш дорогой папа умер», — сказано в сообщении Буша — младшего, в котором он обращается к своим братьям и сестрам.

Буш — младший назвал своего отца «человеком с сильнейшим характером» и «лучшим отцом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно, что Буш — старший умер в возрасте 94 лет. В последние годы экс-президент США сильно болел. В апреле этого года скончалась его супруга Барбара Буш, которой было 92 года.