Буэнос-Айрес, 1 декабря, 2018, 09:03 — ИА Регнум. В поддержку реформы всемирной торговой организации (ВТО) высказался премьер-министр Испании Педро Санчес, в своем выступлении на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Об этом 1 декабря сообщило правительство Испании.

psoe extremadura Педро Санчес

Согласно этому сообщению, глава испанского кабинета министров высказался в поддержку модернизации и реформы ВТО, а также о необходимости укрепления финансовой международной системы для построения глобальной безопасности, противостоящей новым возможным кризисам.

«Необходим адекватно финансируемый МВФ, который был основой обеспечения финансовой, экономической и социальной стабильности для наших стран», — подчеркнул Педро Санчес.

Также испанский премьер призвал лидеров G20 к усилению многополярной мировой системы и рассказал, что он считает основными задачами мирового сообщества на данном этапе неравенство, технологические изменения, проблемы миграции, и изменения климата.

Отметим, ранее на саммите G20 во время второго рабочего заседания лидеров президент России Владимир Путин заявил о необходимости реформирования ВТО, а позднее данное предложение было поддержано представителями ЕС.