Вашингтон, 1 декабря, 2018, 08:49 — ИА Регнум. Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн готов пойти на сделку со следствием, так как перестал рассчитывать, что его бывший клиент помилует его в случае обвинительного приговора по ряду уголовных дел. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

IowaPolitics.com Майкл Коэн

Напомним, что против Коэна были выдвинуты различные обвинения, в частности, уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере, а также предоставление ложных сведений финансовым организациям США.

Одно из обвинений касается нецелевого использования денежных средств, выделенных на предвыборную кампанию Трампа. По версии следствия, часть этих средств была выплачена за молчание двум женщинам, которые заявили, что в прошлом у них была интимная связь с Трампом.

По данным CNN, с самого начала уголовного преследования Коэна тот был уверен, что Трамп его в беде не бросит, и в случае чего помилует. В марте 2018 года Коэн ездил в поместье «Мар-а-Лаго» во Флориде, которое принадлежит Трампу, и президент в этот период как раз был там. В Нью-Йорк Коэн вернулся в полной уверенности, что Трамп защитит его в случае неблагоприятного развития событий, утверждает CNN.

Затем в апреле 2018 года люди из окружения Трампа заверили Коэна, что хозяин Белого дома не бросит в беде своего бывшего адвоката. Коэн поверил в то, что ему нечего бояться, если он продолжит придерживаться избранной линии при даче показаний, сообщает CNN.

Более того, Трамп публично назвал Коэна хорошим человеком и критически отзывался о действиях ФБР, которое расследовало дело Коэна. Но потом Трамп стал несколько дистанцироваться от своего бывшего адвоката и преуменьшать его роль в своих юридических делах.

Однако в августе 2018 года Коэн в суде в Нью-Йорке признал себя виновным по восьми пунктам обвинения, в том числе в уклонении от уплаты налогов, нарушении правил финансирования предвыборной кампании, махинациях в банковской сфере и предоставлении ложных сведений финансовым организациям США. Фактически Коэн признался, что передавал деньги, собранные на предвыборную кампанию Трампа, женщинам, у которых в прошлом была интимная связь с нынешним президентом, за их молчание.

По данным CNN, Коэн решил пойти на сделку со следствием, так как перестал верить в то, что Трамп как президент США воспользуется своим правом помилования и избавит его от наказания.