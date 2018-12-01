Вашингтон, 1 декабря, 2018, 08:24 — ИА Регнум. Американским актёрам Брэду Питту и Анджелине Джоли удалось договориться об условиях опеки над детьми в досудебном порядке, об этом сообщает Tmz.

Цитата из к/ф «Мистер и миссис Смит». реж Даг Лайман. 2005. США Брэд Питт и Анджелина Джоли

Актёры подали заявление о расторжении брака еще в 2016 году, однако им не удавалось договориться об условиях опеки над совместными детьми. Это привело к тому, что на 4 декабря 2018 года был назначен суд, который должен был поставить точку в вопросе об опеке.

30 ноября адвокат Джоли заявил, что актеры подписали соглашение об опеке в досудебном порядке. Представитель Джоли не озвучила условия соглашения, но подчеркнула, что оно было составлено с учётом рекомендаций эксперта по вопросам опеки над детьми.

Напомним, Анджелина Джоли и Бред Питт поженились в августе 2014 года, хотя отношения пары начались гораздо раньше. Всего у актеров 6 детей, трое из которых являются биологическими, а трое — усыновленными.