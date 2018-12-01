Южно-Сахалинск, 1 декабря, 2018, 08:14 — ИА Регнум. Проверку по факту гибели несовершеннолетнего курсанта парашютной секции Центра технических видов спорта (ЦТВС) на юге Сахалина проводит прокуратура Сахалинской области. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

(сс) (CristiC) Парашютисты

Сообщается, что проверка организована прокуратурой по факту гибели несовершеннолетнего парашютиста. Меры реагирования будут приняты по результатам проверки.

По предварительной информации, у курсанта парашютной секции во время прыжка не раскрылся основной парашют, а близость к земле не позволила полноценно раскрыться и запасному парашюту.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подобном случае во Владимирской области. Здесь во время выполнения плановых прыжков военнослужащими у одного из десантников не раскрылся парашют, что привело к гибели человека.