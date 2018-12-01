Москва, 1 декабря, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Стали известны сроки появления на Луне полномасштабной российской базы. Её развернут на спутнике Земли между 2036 и 2040 годами. Об этом 1 декабря сообщает РИА Новости.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия На Луне

Планы по реализации проекта были представлены на совместном заседании Роскосмоса и совета РАН по космосу.

В указанный срок начнётся доставка на Луну крупнотоннажных грузов и «насыщение лунных полигонов разнообразными научными экспериментами». При этом в документе не уточняется, что конкретно будет представлять собой лунная база. Однако в предложении рабочей группы Роскосмоса и РАН по космосу от 2014 года указывалось, что подобная база должна будет включать системы жизнеобеспечения для длительного проживания космонавтов, различные научные центры и лаборатории, средства энергообеспечения и связи, а вокруг базы запланирована лунная астрономическая обсерватория.

Базу планировалось расположить в районе южного полюса спутника Земли, учитывая максимальную продолжительность освещённости, радиовидимость с Земли и наличие природных ресурсов для систем жизнеобеспечения.

Строительство российской станции на Луне запланировано начать в конце 2025 года с запуска базового модуля.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предполагаемых этапах реализации лунной программы, которая включает в себя автоматические и пилотируемые миссии, а также дорожную карту по реализации лунной программы.