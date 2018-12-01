Сеул, 1 декабря, 2018, 07:45 — ИА Регнум. Один из военнослужащих вооруженных сил Корейской Народно-Демократической Республики перебежал в Южную Корею через границу между двумя странами. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейский Объединённый комитет начальников штабов.

Rishabh Tatiraju Демилитаризованная зона на границе КНДР и Южной Кореи

В сообщении сказано, что южнокорейские компетентные органы намерены провести расследование всех обстоятельств того, как северокорейский солдат перебежал в Южную Корею.

Также отмечается, что в связи с данным инцидентом на северокорейской стороне не было зафиксировано какой-либо необычной активности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последний год отношения между КНДР и Южной Кореей несколько потеплели — лидеры двух стран уже встречались несколько раз и условились продолжить нормализацию отношений.