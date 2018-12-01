Хельсинки, 1 декабря, 2018, 07:43 — ИА Регнум. Жители России игнорируют проблемы глобального потепления, отапливая свои квартиры, когда это не нужно, и разъезжая на огромных прожорливых автомобилях, заявил финский журналист Юсси Конттинен в своей публикации в газете Helsingin Sanomat.

Исаак Левитан. Деревня. Зима. 1877

«Граждане нефтяной страны привыкли тратить энергию, отапливая свои квартиры даже без надобности и разъезжая на огромных прожорливых джипах», — написал финский журналист.

Также Конттинен рассказал, что он два года назад общался с жителем Якутии, который посетовал финскому журналисту, что на улице в момент разговора была температура — 30С. По словам собеседника корреспондента, житель Сибири заявил ему, что ранее в это время в их местности стояла температура — 40С.

«Трудно поверить, что жители самого холодного населенного региона в мире обеспокоены потеплением климата», — заключает автор.

Кроме этого, как считает финский журналист, в России «странным образом» относятся к проблеме глобального потепления, говоря о ней отчасти в СМИ. А в науке, политике и школах, как кажется Юсси Конттинену, данную проблему вообще не замечают.

И ещё финский журналист говорит в своей публикации о «небольшой теории заговора», существующей на Западе, которая основывается на том, что позиция России в вопросах климата связана с российским экспортом ископаемого топлива. Как пишет Конттинен, западные специалисты считают, что Россия надеется получать от глобального потепления выгоду.

Отметим, ранее, 28 ноября, президент США Дональд Трамп заявил, что в изменения климата он не верит, потому что пробы воздуха в Соединенных Штатах «рекордно низкие».