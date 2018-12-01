Буэнос-Айрес, 1 декабря, 2018, 06:16 — ИА Регнум. Объем поставок российского угля в Китай за 2018 год составляет 27,2 млн тонн, заявил министр энергетики России Александр Новак на полях саммита G20, сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«Например, по итогам 2018 года мы ожидаем, что поставки угля достигнут 27,2 млн тонн, это на 8,4% больше прошлого года, — заявил Новак. — Стабильно осуществляются поставки нефти».

Данные были обнародованы на встрече российского президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Буэнос-Айресе, в которой также участвовал Новак. По его словам, у обеих стран «есть значительный потенциал отношений» по газовой и атомной сферам.

Напомним, переговоры прошли 30 ноября — в первый день саммита. В частности, на саммите Путин принял участие во встрече глав государств БРИКС.

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