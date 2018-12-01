Дублин, 22 мая, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Ирландия намерена признать Палестину в качестве государства, заявил премьер-министр страны Саймон Харрис.

TASS/ZUMA Wire

«Сегодня Ирландия, Норвегия и Испания объявляют о признании государства Палестина», — сказал Харрис на пресс-конференции.

По его словам, Дублин, Осло и Мадрид предпринимают «все шаги» для реализации этого решения. Вместе с тем он выразил уверенность в том, что в ближайшие недели подобное решение примут и другие страны.

Как передавало ИА Регнум, Норвегия признала Палестину в качестве государства, соответствующее решение вступит в силу 28 мая.

3 апреля Палестина направила в Совбез ООН официальный запрос на вступление страны в состав организации. Запрос поддержали Организация исламского сотрудничества (ОИС), Арабская группа и Движение неприсоединения. Палестинское диппредставительство приложило к документу список из 140 стран, признавших Палестину в качестве государства.

18 апреля США наложили вето на алжирский проект резолюции по членству Палестины в ООН. При этом за признание Палестины выступили 12 членов всемирной организации, в том числе Россия и Китай.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что полноправное членство Палестины в ООН создаст для неё равные переговорные позиции с Израилем, это поспособствует скорейшему разрешению конфликта на Ближнем Востоке.