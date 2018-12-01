Москва, 1 декабря, 2018, 05:20 — ИА Регнум. Росавиация по согласованию с МИД РФ распорядилась оперативно выдавать разрешения на изменение маршрута самолетам в связи с закрытием аэропорта на Аляске после землетрясения, передает 1 декабря радиостанция «Эхо Москвы».

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Уточняется, что после закрытия международного аэропорта в Анкоридже (Аляска, США) иностранным самолетам приходится совершать посадки в других аэропортах Соединенных Штатов и Канады.

В российским ведомстве заявили, что иностранные экипажи должны согласовывать каждое изменение, если часть полета проходит над территорией РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 30 ноября на Аляске произошло сильное землетрясение. Международный аэропорт Анкориджа закрыт: существенно пострадал диспетчерский центр.

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