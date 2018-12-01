Анкоридж, США, 1 декабря, 2018, 04:50 — ИА Регнум. Больницы Анкориджа (Аляска, США) открыты для приема пострадавших при землетрясении, сообщает Департамент здравоохранения и социальных услуг Аляски в Twitter.

Микеле Каммарано. Землетрясение. Около 1900

По данным департамента, открыты к приему пострадавших все три больницы города. На 1 декабря медучреждения отменили плановые операции.

Напомним, утром 30 ноября на Аляске произошло мощное землетрясение (7,2), за ним в течение трех часов были зафиксированы порядка 40 толчков меньшей мощности (4 и 3).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Аляске объявлен режим ЧС, приостановлены полеты и железнодорожные перевозки. Власти обещали выделить средства на ликвидацию последствий ЧП.