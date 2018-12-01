Пекин, 1 декабря, 2018, 04:51 — ИА Регнум. В Китае вышел на свободу невиновный мужчина Цзинь Чжэхун после 23 лет заключения, сообщает Asia One.

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Сообщается, что он был осужден еще в 1996 году по обвинениям в изнасиловании и убийстве молодой девушки. Его приговорили к отложенной смертной казни при отсутствии весомых доказательств.

Мужчина пытался обжаловать решение суда, однако приговор оставался в силе. После того, как в 2014 году его судьбой заинтересовались СМИ, власти решили повторно рассмотреть дело.

В ходе судебного процесса адвокат доказал, что в деле отсутствуют прямые доказательства вины подзащитного. По результатам процесса Цзинь Чжэхун был признан невиновным и выпущен на свободу.