Берлин, 1 декабря, 2018, 04:19 — ИА Регнум. Новом эпизод фильма «Doping Top Secret» («Допинг: совершенно секретно») о антидопинговом расследовании немецкого журналиста Хайо Зеппельта покажет немецкий телеканал ARD. Анонс журналист разместил в своем микроблоге в Twitter.

Допинг

«Новый эпизод на ARD «Doping Top Secret» покажут 2 декабря в 18 часов по берлинскому времени: «Предатели. Осадок от российского антидопингового скандала»… Специальная версия от ARD: Как президент WADA договаривался с антидопинговым агентством Путина», — заявил он.

Напомним, ранее Зеппельт выпустил на телеканале ARD фильм о якобы существующей российской «государственной допинговой системы». Это послужило поводом для дисквалификации многих российских спортсменов и запрета для сборной России участвовать в зимних Олимпийских играх — 2018. При этом заявления фильма были голословны и не содержали никаких доказательств о нарушениях со стороны России.