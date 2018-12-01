Буэнос-Айрес, 1 декабря, 2018, 04:02 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель летела в Буэнос-Айрес на обычном самолете в бизнес-классе. Один из пассажиров авиарейса заметил немецкого политика и опубликовал ее фото на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Сообщается, что Меркель из Мадрида в Буэнос-Айрес отправилась пассажирским рейсом компании Iberia из-за поломки «борта №1» Германии. Пассажиры бизнес-класса заметили ее в салоне самолета и сделали несколько фотографий.

https://twitter.com/AGUSAGUERO20/status/1068639391772565504

Читайте также: Причиной ЧП в самолете Меркель стал сбой системы связи с землей

Напомним, в настоящее время в аргентинском Буэнос-Айресе проходит саммит G20. В рамках саммита уже прошли встречи стран БРИКС, лидеры которых сделали совместное заявление о неприемлемости односторонних санкций и политики протекционизма в экономике.