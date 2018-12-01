Буэнос-Айрес, 1 декабря, 2018, 03:48 — ИА Регнум. Предложение внедрить в Аргентине новые российские технологии по добыче урана высказали аргентинские специалисты на саммите G20, сообщил журналистам гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

Drimogemon26 В урановой шахте

По его словам на саммите аргентинцы предложили «Росатому» «внедрить у них современную технологию добычи урана».

«Коллеги просят, чтобы мы поделились своей технологией и разместили здесь необходимые компетенции», — сказал Лихачев.

Предложение Москву заинтересовало с учетом коммерческого интереса российской компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подписанное в 2014 году соглашение Москвы и Буэнос-Айреса о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях действует с 23 ноября 2018 года.

27 ноября российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что на саммите G20 ожидается подписание рамочного документа о стратегическом сотрудничестве в атомной энергетике:

«Речь идет о различных направлениях сотрудничества в этой области, в том числе о возможном сооружении крупной АЭС российского дизайна 3+».