Буэнос-Айрес, 1 декабря, 2018, 02:50 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп обсудил со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином на полях саммита «Большой двадцатки» планы провести вторую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп

Она подчеркнула, что президенты США и Южной Кореи сошлись на мнении, что визит лидера КНДР в Сеул поможет добиться прогресса в деле денуклеаризации Корейского полуострова. Сандерс отметила, что Трамп, как и Мун Чжэ Ин, считают необходимым сохранять санкции против Северной Кореи до полной и окончательной денуклеаризации.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется на продолжение переговоров с КНДР. По его словам, в настоящее время стороны не поддерживают контактов на высшем уровне из-за разногласий.