Ереван, 30 ноября, 2018, 23:33 — ИА Регнум. Армяно-российские отношения сегодня нуждаются в особой заботе. Об этом заявил второй президент Армении Роберт Кочарян, выступая на заседании Лазаревского клуба в Ереване.

2rd.am Роберт Кочарян

Приветствовав всех в знаменательный день первого заседания Лазаревского клуба, экс-президент выразил надежду на то, что эта дискуссионная площадка, названная в честь прославленной семьи армянских российских меценатов, станет не только местом встречи добрых друзей, но и пространством генерации новых идей и рождения продуктивных проектов, направленных на укрепление армяно-российских отношений и дружбы.

Кочарян особо поблагодарил Константина Затулина за усилия по созданию клуба и выразил радость по поводу того, что участниками клуба стали известные авторитетные люди как России, так и Армении.

По словам Роберта Кочаряна, армяно-российские отношения сегодня нуждаются в особой заботе.

«Прямые или косвенные призывы к пересмотру традиционных для Армении геополитических приоритетов в это неспокойное время, даже не претворяясь в жизнь, тем не менее представляют угрозу. Информационные технологии и социальные сети сегодня дают большие возможности для манипулирования общественным настроением. Позволяют заложить в обществе элементы сомнения и недоверия, что приведет к началу эрозии многолетних связей», — предостерег экс-президент (цитаты по news. am).

Как отметил Роберт Кочарян, любая дружба требует усилий, нуждается в энергии, времени и эмоциях.

«Дружба, конечно, имеет и инерцию. Но только на инерции она не может развиваться. Вспомните, как много друзей в жизни растеряли все мы только потому, что не потратили достаточно усилий для того, чтобы их сохранить. Дружба прекращается тогда, когда появляются сомнения в искренности и намерениях друзей, и когда одна из сторон стремится получить больше, чем готова отдать. Трудно и накладно дружить с вечно просящими, назойливыми и ноющими. Такие отношения непременно трансформируются в вассальные или раздражающие. Это справедливо не только в личных, но и межгосударственных отношениях.

Именно здесь, в межгосударственных отношениях, мы должны быть понятными, прогнозируемыми, надежными и нужными друг другу партнерами. Дружеские отношения между странами не просто совпадение интересов. Это синтез государственных интересов и проникновения человеческого фактора во взаимоотношениях наших обществ. Я не могу найти примера других стран со столь сильным сочетанием и наложением этих факторов, как у Армении с Россией. Эти отношении мы унаследовали и должны прилагать ежедневные усилия для их сохранения и развития. Я бы очень хотел, чтобы клуб стал одним из ключевых элементов этой деятельности», — отметил Роберт Кочарян, добавив, что готов участвовать в следующих встречах.

В эти дни в Ереване проходят заседания Лазаревского клуба, который в октябре предложил создать первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

По словам Затулина, инициатива касается создания новой площадки для более непосредственных, неформальных контактов в государственной, научной, культурной и общественной сферах двух стран. Причем, она будет называться «Лазаревским клубом» — в честь известного в России армянского рода Лазаревых, внесшего колоссальный вклад в процветание России и укрепление армяно-российской дружбы.

Читайте также: Обращение к российской и армянской общественности