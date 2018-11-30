Ереван, 30 ноября, 2018, 23:09 — ИА Регнум. Первые номера избирательных списков всех 11 партий и блоков, участвующих в предстоящих 9 декабря внеочередных парламентских выборах, согласились принять участие в планирующихся 5 декабря телевизионных дебатах. Об этом ИА REGNUM сообщили в Общественной телекомпании Армении.

В данный момент уточняются некоторые поднятые политическими силами вопросы, связанные с форматом теледебатов.

По сообщению Общественной телекомпании, дебаты, запланированные на предпоследний день предвыборной кампании, будут проведены в прямом эфире и продлятся 2,5−3 часа. Модераторами будут двое ведущих телекомпании — Армен Дулян и Кристине Мелконян.

Предвыборные дебаты в таком формате раньше никогда в Армении не проводились. До начала предвыборной гонки и.о. премьер-министра, лидер блока «Мой шаг» Никол Пашинян заявил о необходимости внедрения культуры дебатов в процессе избирательной кампании, и даже в будущем закрепить это законодательно.

Ранее и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, лидер блока «Мой шаг», который согласно соцопросам, уверенно лидирует в предвыборной гонке, отказался участвовать в дебатах в формате «один на один» с лидером списка бывшей правящей Республиканской партии Армении, экс-министром обороны Вигеном Саркисяном.

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9 декабря в Армении состоятся внеочередные парламентские выборы. В них принимают участие девять партий и два партийных блока. Никол Пашинян для участия в предвыборной гонке ушел в отпуск и лично возглавляет агитацию, которую блок «Мой шаг» проводит в областях Армении. Пашинян уже четвёртый день, с начала агиткампании, резко критикует РПА, обвиняя её в коррупции, неумелой внешней политике.

Согласно результатам последних социологических опросов, блок «Мой шаг» наберёт около 68% голосов избирателей, а РПА не пройдёт в парламент.