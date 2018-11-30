Москва, 30 ноября, 2018, 23:04 — ИА Регнум. В ночь на субботу, 1 декабря, в Московском регионе ожидается похолодание. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Каток в ГУМе

Согласно прогнозу синоптиков, в предстоящую ночь столбики термометров в столице опустятся до −15… −17 градусов.

По области в разных районах ожидается −11… −18 градусов, а местами похолодает до — 22 градусов.

В первый день зимы, согласно прогнозу, в Московском регионе ожидается — 6… — 8 градусов, а днём в воскресенье, 2 декабря, потеплеет до −3… −5.