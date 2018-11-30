Киев, 30 ноября, 2018, 22:56 — ИА Регнум. ЕС готов выделить в ближайшие дни 500 млн евро Украине, заявил украинский президент Петр Порошенко, сообщает 30 ноября УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На коврике

По его словам, макрофинансовая помощь от Евросоюза ожидается «в течение короткого времени — нескольких дней».

Напомним, после «Евромайдана» в 2014 году Украина попала в долговую кабалу от Международного валютного фонда, ЕС и других «партнеров». Причиной тому послужила недальновидная политика пробандеровской киевской хунты, которая решила полностью разорвать все отношения с Россией, пускай даже и в ущерб национальным интересам.

В ближайшие годы Киеву нужно выплатить десятки миллиардов долларов только по внешним долгам, что является серьезной нагрузкой на украинскую экономику.