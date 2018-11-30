Пекин, 30 ноября, 2018, 22:29 — ИА Регнум. Постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжаосюй подвел итоги председательства своей страны в Совете Безопасности ООН в ноябре, сообщает 30 ноября Синьхуа.

Russian.News.Cn Ма Чжаосюй

Исполняя обязанности очередного председателя Совбеза, Китай, по словам постпреда, сосредоточил усилия на борьбе против протекционизма и односторонних подходов в международных делах. По его оценкам, работа Совета Безопасности в ноябре оказалась успешной: проведены 35 заседаний, приняты 6 резолюций, выпущены 7 пресс-релизов.

Особое влияние китайское председательство, по мнению дипломата, оказало на укрепление роли ООН и защиту международного мира и безопасности. Отдельной строкой в повестке ноября значилось обсуждение вопросов мира и безопасности в Африке, а также анализ проведенных в регионе миротворческих операций, в которых активное участие принимают китайские военнослужащие.

Другими важными вопросами повестки китайского председательства в Совбезе ООН стали экстренные консультации и обсуждение ситуации в Палестинской автономии и нахождение способов мирного урегулирования в секторе Газа.

Постпред КНР также считает, что повышению эффективности работы Совета Безопасности способствовало «твердое следование принципам открытости, прозрачности, беспристрастности и прагматичности».