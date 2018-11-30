Киев, 30 ноября, 2018, 22:07 — ИА Регнум. Правительство Украины «запретило» въезжать неукраинским журналистам в российский Крым, сообщает 30 ноября УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Шлагбаум

Согласно сообщению, Киев принял решение, что в российский Крым могут ездить только украинские журналисты. Все остальные будут считаться киевской хунтой «нелегалами».

Напомним, Крым стал российским 16 марта 2014 года в результате законного референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова заявили, что хотят отделиться от бандеровской Украины и присоединиться к России.

Отметим, на Украине с 28 ноября действует военное положение в 10 областях. В связи с этим Киев также ограничил въезд в страну мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет из России.