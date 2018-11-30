«Динамо» добился ничейного результата в матче с «Рубином»
Москва, 30 ноября, 2018, 21:28 — ИА Регнум. 30 ноября между коллективами «Рубин» и «Динамо» на стадионе «Казань Арена» был разыгран матч 16-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон — 1:1.
На экваторе второй половины матча забил Евгений Луценко, срезав мяч в свои ворота — 1:0. Через 17 минут 19-летний российский вингер Вячеслав Грулев вновь сделал счет равным — 1:1.
Статистика матча («Рубин"/"Динамо»)
Удары 4/3
Удары в створ ворот 2/1
Процент владения мячом 45%/55%
Нарушения правил 17/11
Поданные угловые 5/4
«Рубин» набрал 22 очка и поднялся на 8-ю позицию. «Динамо» с 17-ю баллами укрепился на 12-й строчке турнирной таблицы.
Стартовые составы команд на матч:
«Рубин»: Коновалов, Уремович, Калинин, Навас, Сорокин, Устинов, Гранат, Могилевец, Байрамян, Подберезкин, Азмун.
«Динамо»: Шунин, Хольмен, Соснин, Шунич, Рыков, Москвичев, Жоаозиньо, Козлов, Кардозу, Черных, Луценко.
Главный арбитр матча: Евгений Турбин.
Желтые карточки: Козлов — 25, Темников — 30, Азмун — 52, Гранат — 72.
Голы: Луценко (авг) 69 — 1:0, Грулев 86 — 1:1.