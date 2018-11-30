Москва, 30 ноября, 2018, 21:05 — ИА Регнум. ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России направило в редакцию следующее заявление, которое ниже приводится полностью:

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30 ноября на сайте информационного агентства «REGNUM» размещен материал «ТГК-2» просит Сергея Шойгу разобраться с долгами за теплоэнергию.

По данному вопросу сообщаем, что в рамках заключенных контрактов на поставку электрической энергии с ПАО «ТГК-2» ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России оплачено за 2018 год свыше 100 млн. рублей, что составляет более 88% от общей суммы фактического потребления.

ФГБУ «ЦЖКУ» продолжается работа по погашению задолженности за последние два месяца. В плановом порядке направлена частичная оплата, которая будет получена ПАО «ТГК-2» после прохождения казначейского контроля.

Кроме того, считаем необходимым напомнить, что в соответствии с пунктом 1 Указа Президента РФ от 23 ноября 1995 г. № 1173 «О мерах по осуществлению устойчивого функционирования объектов, обеспечивающих безопасность государства"ограничение или прекращение отпуска топливно-энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, газа и воды), оказания услуг связи и коммунальных услуг воинским частям, учреждениям, предприятиям и организациям федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, считается действиями, нарушающими безопасность государства.