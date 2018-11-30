Ижевск, 30 ноября, 2018, 20:14 — ИА Регнум. После обнаружения тел двух женщин и ребенка в Глазове возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего») и по ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственно управлении СКР по Удмуртии.

Sledcom.ru Следственный комитет

На место происшествия выехали глава следственного управления и следователи-криминалисты аппарата следственного управления. В частности, предстоит выяснить обстоятельства, предшествующие трагедии, включая психологическую обстановку в семье.

Сейчас следователи проводят допрос очевидцев, родственников и соседей семьи.

«Обязательно будет проверено, насколько соответствовало требованиям действующего законодательства исполнение должностных обязанностей представителями социальных служб», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, тела бабушки, матери и девятилетней девочки были обнаружены около 12-этажного многоквартирного дома в Глазове днем 30 ноября.

Предположительно, женщины и ребенок погибли от падения с высоты — из окна чердачного помещения на последнем этаже жилого дома.

Бабушке было 55 лет, матери — 35 лет.