Великий Новгород, 30 ноября, 2018, 20:02 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга, среди которых — бывший первый заместитель экс-губернатора Новгородской области Сергея МитинаБорис Воронцов — задержаны по подозрению в совершении мошенничества на сумму более 136 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородского районного суда, 29 ноября суд принял решение о мере пресечения для Воронцова в виде заключения под стражу — до 18 января 2019 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Помимо Воронцова, под стражу также заключена учредитель и гендиректор ООО «Золотое собрание» Наталия Ковалева.

В отношении них возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой») и ч.4 ст.159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования, совершённое организованной группой в особо крупном размере»). Подозреваемые были задержаны 28 ноября. Суд пришёл к выводу, что на свободе они могут оказать давление на свидетелей по уголовному делу, воспрепятствовать следствию или скрыться от органов предварительного следствия и суда.

Новгородский районный суд постановил избрать в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на 1 месяц 22 суток, то есть до 18 января 2019 года.

Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

В УМВД России по Новгородской области корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что факты хищения были выявлены сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Великому Новгороду во взаимодействии с региональным управлением ФСБ.

По данным следствия, подозреваемые неоднократно обращалась в новгородское отделение одного из банков с заявкой на получение кредита для реконструкции нескольких гостиниц, расположенных на территории региона. В обоснование своей возможности выплатить кредит они представили заведомо ложные документы, содержащие недостоверные сведения о своём финансовом состоянии, а также о намерениях в дальнейшем использовать полученные денежные средства для реконструкции гостиниц. На основании этих документов банком было принято решение об открытии кредитных линий на общую сумму более 136 млн рублей. Получив денежные средства, злоумышленники использовали их в личных целях, а модернизация зданий так и не была произведена.

В рамках расследования были проведены обыски по местам жительства подозреваемых в Великом Новгороде, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Изъяты оргтехника и документация.

Напомним, Борис Воронцов занимал пост первого вице-губернатора Новгородской области с июля 2008 по февраль 2010 года. Позднее при участии возглавляемого им ООО «Воронцовский фонд» в Великом Новгороде было начато строительство микрорайона «Аркажская слобода» — проект превратился в долгострой, власти решали проблему с обманутыми дольщиками жилого комплекса.

Кроме того, в Новгородской области Борису Воронцову присвоили звание «Почётный гражданин Старорусского края».