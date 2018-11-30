Задержанные украинские моряки помещены в СИЗО «Лефортово»
Москва, 30 ноября, 2018, 19:56 — ИА Регнум. Члены экипажей украинских военных судов, задержанных в Керченском проливе, 30 ноября доставлены в московский следственный изолятор «Лефортово», сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
Уточняется, что все арестованные в настоящее время находятся на «карантине» и помещены в разные одиночные камеры. Жалоб на условия содержания у моряков нет.
Напомним, 25 ноября в Керченском проливе были задержаны три украинских военных корабля, которые вторглись в территориальные воды России и отказывались подчиняться требованиям российских пограничников.
24 человека, находившиеся на кораблях, в том числе два сотрудника СБУ, позднее были арестованы на два месяца по решению суда в Симферополе.
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