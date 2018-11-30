Вашингтон, 30 ноября, 2018, 19:42 — ИА Регнум. В Вашингтоне опровергли сообщения о том, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 состоится, несмотря на отмену полноформатных переговоров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Белого дома.

Kremlin.ru Перед началом саммита «Группы двадцати»

«Разговора на полях не планируется», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что на саммите G20 «на ногах будут пересекаться все участники», в том числе Путин и Трамп.