Киев, 30 ноября, 2018, 20:22 — ИА Регнум. В украинских областях, где было введено военное положение, усилят санитарно-эпидемиологический контроль, сообщает 30 ноября пресс-служба Центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». реж Леонид Иович Гайдай. 1967. СССР Санитар

Согласно сообщению, центр общественного здравоохранения работает в усиленном режиме, чтобы координировать действия во время чрезвычайных происшествий в областях, где введено военное положение. В частности, речь идет об эпидемиях, вспышках болезней, массовых отравлений и других событиях, наносящих вред здоровью.

Напомним, Украина ввела военное положение в 10 областях с 28 ноября на 30 дней после того, как российские пограничники вынужденно обстреляли, а потом отбуксировали три украинских военных судна, которые нарушили российскую границу в Азовском море.