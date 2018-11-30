В день саммита G20 в Буэнос-Айресе произошло землетрясение
Буэнос-Айрес, 30 ноября, 2018, 19:22 — ИА Регнум. В Буэнос-Айресе в день начала саммита глав государств G20, произошло землетрясение магнитудой 3,8, сообщает 30 ноября аргентинский Национальный институт сейсмических прогнозов.
(сс) Ray Bouknight
Сейсмограф
Подземные толчки были зафиксированы в 16.27 мск. Их эпицентр находился на глубине 25 км.
Сейсмологи классифицировали это землетрясение к категории слабых и средних, заверив, что к повреждениям зданий такие явления не приводят.
Каких-либо нежелательных последствий этих сейсмических толчков не выявлено.
В настоящий момент в Аргентине проходит саммит G20, участие в котором принимают мировые лидеры.