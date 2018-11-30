Москва, 30 ноября, 2018, 19:21 — ИА Регнум. Госдума намерена принять обращение к парламентам мира и международным парламентским институтам в связи с обострением ситуации после инцидента с заходом украинских судов в территориальные воды РФ в Керченском проливе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Среди адресатов — законодательные органы европейских государств и «Группы двадцати», МПА СНГ, ПА ОДКБ, Европарламента, ПА ОБСЕ, ПАЧЭС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Мы будем призывать дать адекватную оценку провокационным действиям нынешних украинских властей и их западных покровителей, которые ни к чему, кроме эскалации напряженности в Европе, к сожалению, не привели. Мы хотим также довести до наших коллег-парламентариев правду о том, что на самом деле произошло 25 ноября в Керченском проливе», — рассказал Слуцкий.

Кроме того, в обращении речь пойдет о том, что виновником нынешнего обострения ситуации вокруг Украины является непосредственно президент Пётр Порошенко, в преддверии выборов катастрофически теряющий свой рейтинг у украинских избирателей, говорит парламентарий.

«В проекте обращения мы также намерены призвать всех конструктивных мировых политиков осудить провокацию Киева и приложить все усилия для предотвращения угрозы миру, исходящей от нынешней власти на Украине», — заявил глава комитета Госдумы.

Слуцкий также сообщил, что проект обращения комитет Госдумы по делам СНГ и комитет по международным делам будут выносить на обсуждение Совета Думы 3 декабря с предложением поставить его в повестку заседания нижней палаты парламента 4 декабря.