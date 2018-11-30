Киев, 30 ноября, 2018, 19:15 — ИА Регнум. За время действия военного положения президенту Украины Петру Порошенко нужно создать в 10 областях резервистскую армию по образцу армий Эстонии, Финляндии или Швейцарии. Об этом 30 ноября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политолог, директор агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Армия Украины

«Конечный вариант военного положения ослабил наши внешние позиции… Он должен был вводиться на всю территорию. Кроме реальной угрозы, мобилизации президенту нужно принимать конкретные действия, чтобы 26 декабря ему не сказали: зачем было вводить, если ничего не было сделано? Нужно инициировать создание территориальной обороны через резервистскую армию по образцу амий Эстонии, Финляндии или Швейцарии. Если он это сделает, это будет большой плюс», — сказал Бала.

По его словам, военное положение «на всей территории Украины должно было загнать «пятую колонну» под плинтус».

«Мы должны осознать, что с Россией у нас специфические отношения, и они надолго. Мы должны принять инструментарий, который поможет снизить негатив для страны», — сказал Бала.

В частности, он призвал Киев принять «закон об антигосударственной деятельности, куда включат коллаборационизм, сепаратизм, информационную сферу и цензуру».

«Нужно определить границы, за которые нельзя переходить. Кроме прочего, это будут превентивные меры, чтобы телеканалы и интернет-издания и политики знали, что понесут ответственность за сказанное. От, условно говоря, подметания улиц до лишения гражданства, объявления персоной нон-грата или криминальной ответственностью. Это должно быть прописано», — добавил Бала.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 ноября на Украине вступил в силу закон о военном положении, правовой режим которого распространен на Азово-Керченскую акваторию, а также 10 областей Украины (Винницкую, Луганскую, Донецкую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую).

По словам президента Порошенко, военное положение будет применяться только в случае «сухопутной агрессии со стороны России».

В дополнении к указу о вводе военного положения описаны права граждан, которые ограничат в случае введения военного положения.

В частности, документ предусматривает ограничение прав человека на неприкосновенность жилья (ст.30), личной жизни (ст.32), тайну телефонных разговоров (ст. 31), свободу передвижения (ст.33), свободу мысли и слова (ст.34), прав граждан избирать и быть избранными (ст. 38), прав на мирные собрания (ст. 39), прав распоряжаться своей собственностью (ст.41), прав на предпринимательскую деятельность (ст. 42), прав на свободный выбор деятельности (ст. 43) и прав на забастовку (ст. 44), а также прав на образование (ст. 53).