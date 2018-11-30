Екатеринбург, 30 ноября, 2018, 19:14 — ИА Регнум. В доводах главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая раскритиковала российский самолет Superjet 100, усомнился глава Уральского отделения Российской академии наук Валерий Чарушин. Учёный поделился своими мыслями с корреспондентом ИА REGNUM.

SuperJet International Cамолет Superjet 100

Чарушин удивился тому, что Матвиенко назвала «Суперджет» «ни на что не годящимся» авиалайнером. «Не знаю, насколько она разбирается в самолётах. Наверное, есть специалисты, которые могут оценить надёжность на основе каких-то обоснованных критериев» — заявил учёный.

Он предположил следующую ситуацию: «Может быть, что-то не было закручено, болталось, и уже делается вывод — «Ненадежно!»

Чарушин отметил, что знаком с «отцом» самолёта, ректором Московского авиационного института Михаилом Погосяном: «Я разговаривал с ним, по его мнению — это хорошая машина».

Напомним, 23 ноября глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российский самолет Superjet 100 «ни на что не годится». «Этот «Суперджет-100» сделали, ну, кому он нужен?» — задалась вопросом спикер верхней палаты Федерального собрания Российской Федерации. «А денег сколько закачано, вы знаете, сколько денег закачано?» — возмутилась Матвиенко.

Добавим, у компании «Гражданские самолёты Сухого», создавшей «Суперджет», сейчас нелегкие времена. Государственная транспортная лизинговая компания собирается забрать с них 509 млн рублей из-за ряда проблем с авиалайнерами.