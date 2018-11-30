Рим, 30 ноября, 2018, 19:00 — ИА Регнум. Сенат Италии принял в первом чтении проект поправок в налоговый кодекс, который предполагает введение налога в 1,5% на денежные переводы за пределы ЕС, сообщает Italia Oggi в пятницу, 30 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Ранее с инициативой ввести налог на переводы мигрантов выступил министр по делам семьи Лоренцо Фонтана. Он предлагал установить вдвое большую ставку (3%) и перечислять эти средства молодым семьям.

В нынешней редакции законопроект предполагает, что налог будет взиматься со всех некоммерческих переводов от 10 евро. Журналисты отмечают, что нынешние формулировки могут привести к тому, что тем же налогом станет облагаться и вывод итальянских капиталов за рубеж.

Читайте также: В Италии переводы мигрантов обложат налогом для помощи семьям с детьми