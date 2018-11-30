Москва, 30 ноября, 2018, 18:53 — ИА Регнум. Россельхознадзор выявил очередную нелегальную схему поставок в Россию небезопасного белково-жирового (сыроподобного) продукта из Белоруссии. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

(сс) Bart Everson Под видом сыра

По данным Россельхознадзора, в период с 20 по 29 ноября белорусское предприятие ООО «Аскамил» ввезло на территорию России 34 партии белково-жирового формованного концентрата общим весом более 676 тонн.

При этом было обнаружено, что указанный в декларации адрес места осуществления деятельности ООО «Аскамил» совпадает с адресом белорусского производителя ООО «Покет-Пак», на поставки продукции которого Россией введены временные ограничения из-за выявления в ней антибиотиков тетрациклиновой группы.

В этой связи надзорное ведомство не исключает, что белорусские предприниматели наладили нелегальную схему поставок в Россию небезопасной продукции в обход действующего ограничения.

Кроме этого, в ходе проверки было установлено, что обозначенная продукция ООО «Аскамил» по заявленным адресам получателей в России не поступала, а указанные российские предприятия-импортёры не имеют условий для хранения скоропортящейся продукции и в большинстве своём реализуют строительные материалы.

«Таким образом, отправленная из Белоруссии в Россию небезопасная продукция в размере более 676 тонн реализуется неизвестным способом, возможно, под видом сыра, при неизвестных условиях хранения, и может представлять угрозу здоровью покупателей», — заявляют в Россельхознадзоре.

Сообщается, что ведомство обратилось в ветеринарную службу Белоруссии с запросом о подтверждении происхождения данной продукции и наличия у предприятия ООО «Аскамил» производственных мощностей.

Россельхознадзор также обратился к участникам внешнеэкономической деятельности, обратив внимание на то, что «приобретение товаров сомнительного происхождения автоматически делает покупателя частью цепочки по легализации небезопасной продукции».