Рим, 30 ноября, 2018, 18:50 — ИА Регнум. Президент Италии Серджо Маттарелла высказался в поддержку пакта ООН о миграции, передает Il Fatto Quotidiano в пятницу, 30 ноября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

При этом Маттарелла объяснил необходимость проголосовать за этот пакт тем, что в настоящее время Евросоюз не оказывает Италии реальной поддержки в решении вопроса о нелегальной миграции. В таких условиях любое дополнительное соглашение выгодно, считает формальный глава государства.

Сторонники противоположной точки зрения считают такую логику абсурдной: если ЕС и ООН не помогают Италии с мигрантами и сейчас, то неясно, почему они должны начать это делать в том случае, если власти Италии поддержат пакт, в котором утверждается «право на миграцию».

Ранее премьер-министр Италии Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что решение о возможном присоединении к пакту будет принимать парламент страны. Вице-премьер и лидер одной из двух правящих партий — «Лиги» Маттео Сальвини категорически опроверг возможность поддержки пакта. Ожидается, что вторая правящая партия — «Движение 5 звезд» в соответствие с коалиционным контрактом правительства также проголосует против.

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