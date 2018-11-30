ЛНР: ОБСЕ должна прекратить попытки украинских солдат занять «серую зону»
Луганск, 30 ноября, 2018, 19:11 — ИА Регнум. Украинские войска регулярно пытаются занять «серую зону» в Донбассе, заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) полковник Михаил Филипоненко, сообщает 30 ноября «Луганский информационный центр».
По его словам, ЛНР обратилась к Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ с просьбой остановить попытки украинских военнослужащих занять «серую зону» в Донбассе. Так, ранее ВСУ попытались занять «серую зону», однако войска ДНР отбили эту попытку, что привело к гибели украинских боевиков.
«Обращаемся к представителям миссии ОБСЕ с призывом предостеречь украинскую сторону от подобных действий в дальнейшем», — сказал Филипоненко.
Напомним, 29 ноября диверсанты ВСУ попытались проникнуть на территорию ЛНР, однако подорвались на собственном минном поле, пять солдат погибли.