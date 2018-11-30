Луганск, 30 ноября, 2018, 19:11 — ИА Регнум. Украинские войска регулярно пытаются занять «серую зону» в Донбассе, заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) полковник Михаил Филипоненко, сообщает 30 ноября «Луганский информационный центр».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Огонь. ОБСЕ

По его словам, ЛНР обратилась к Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ с просьбой остановить попытки украинских военнослужащих занять «серую зону» в Донбассе. Так, ранее ВСУ попытались занять «серую зону», однако войска ДНР отбили эту попытку, что привело к гибели украинских боевиков.

«Обращаемся к представителям миссии ОБСЕ с призывом предостеречь украинскую сторону от подобных действий в дальнейшем», — сказал Филипоненко.

Напомним, 29 ноября диверсанты ВСУ попытались проникнуть на территорию ЛНР, однако подорвались на собственном минном поле, пять солдат погибли.