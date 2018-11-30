Москва, 30 ноября, 2018, 18:26 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы намерены принять заявление, где осудят провокацию Украины в Керченском проливе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

«В понедельник мы намерены внести проект заявления по ситуации в Керченском заливе на Совет Думы и предложить рассмотреть его пленарном заседании во вторник», — сообщил Калашников.

Предполагается, что в своем заявлении Госдума призовет международные парламентские организации осудить провокацию Украины в Керченском проливе.

«Основная цель — осудить, показать, для чего это было сделано, вынести на обсуждение международных организаций, на парламентские площадки, национальные парламенты, ОБСЕ», — сказал Калашников.

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Но этом основании президент Украины Пётр Порошенко ввел военное положение в десяти регионах республики. Ситуация в Керченском проливе стала поводом для президента США Дональда Трампа отказаться от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках G20 в Аргентине.