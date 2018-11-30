Орел, 30 ноября, 2018, 18:13 — ИА Регнум. Бюджет Орловской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов принят во втором чтении 30 ноября, сообщила пресс-служба Орловского областного совета народных депутатов. Бюджет был принят единогласно — «за» проголосовали все фракции. Доходная и расходная части бюджета составят 33,8 млрд рублей, бюджет удалось сверстать сбалансированно без дефицита, но и без профицита. При этом 22 млрд 280 млн рублей расходов будет направлено на социальную сферу.

Oreloblsovet.ru -е заседание Орловского областного Совета народных депутатов

«Ко второму чтению депутатами была проделана серьёзная работа: прошла не одна согласительная комиссия, все комитеты детально разбирали параметры бюджета. Потому что в первом чтении мы видели серьёзное падение по всем отраслям, особенно социальной», — прокомментировал бюджет председатель облсовета Леонид Музалевский, отметив, что исполнение бюджета будет «под жёстким контролем как правоохранительных органов, так и депутатского корпуса».

Вице-спикер облсовета, руководитель фракции «Единая Россия» Михаил Вдовин отметил, что в числе главных сложностей остается «тяжелейшее финансовое состояние бюджета города Орла и муниципалитетов. Фракция настаивает, чтобы при дополнительных финансовых источниках, область материально помогала Орлу и муниципалитетам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты облсовета отказали коллегам из городского совета Орла в увеличении доли областного центра в отчислениях от НДФЛ: сейчас Орел, который и является основным источником поступлений от этого налога, получает лишь 5%. Власти города просили установить долю в размере 15%, чтобы получить дополнительные доходы в кризисный бюджет.

Об этом: Депутатам горсовета Орла отказали в увеличении доли НДФЛ

Добавим, что бюджет Орловской области на 2018 год был утвержден с доходами в 30,15 млрд, расходами — 30,12 млрд рублей.