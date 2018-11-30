Москва, 30 ноября, 2018, 18:10 — ИА Регнум. Керченский инцидент похож на криминальную ситуацию, когда «шестёрка» при «авторитете» сознательно провоцирует объект на какие-то действия, которые потом будут против него использованы, полагает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 30 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя отказ президента США Дональда Трампа от встречи с российским президентом Владимиром Путиным на форуме G20.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

«Случившееся в Керченском проливе — это в чистом виде провокация, и Украина здесь играет роль «шестёрки», — сказал Мухин. — Хочу также напомнить, что не РФ была инициатором встречи Дональда Трампа и Владимира Путина наедине. Эту ситуацию сконструировали американцы. Напоминаю, что G20 — это вообще-то серьёзные ребята. В своё время собрались 20 министров финансов разных стран для того, чтобы заниматься финансовым мироустройством. Затем уже подтянулись лидеры стран и попытались политизировать повестку. Хотя база G20 — это решение финансовых вопросов. От чего же нас хотят отвлечь? Дело в том, что РФ, Китай и другие страны вплотную подошли к дедолларизации мировой экономики. И именно этот мотив чувствителен для США, и именно эту повестку хотят перебить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, запланированная на 1 декабря в рамках саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина не состоится. Об этом в Twitter написал глава Белого дома, объяснив свой поступок инцидентом в Керченском проливе.

«Учитывая то, что задержанные Россией в Чёрном море моряки и корабли до сих пор не возвращены Украине, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить мою ранее запланированную встречу», — написал глава Белого дома.

Однако Трамп счёл важным уточнить, что надеется на плодотворную встречу с Путиным после того, как нынешняя ситуация будет урегулирована.