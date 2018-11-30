Майкоп, 30 ноября, 2018, 17:52 — ИА Регнум. Республика Адыгея заручилась поддержкой руководства Газпрома для продолжения работы по газификации региона. Вопрос обсуждался 30 ноября в Санкт-Петербурге в ходе рабочей встречи главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

На встрече обсуждались вопросы газификации региона в рамках реализации соглашения о сотрудничестве. Как отмечалось, в 2018 году Газпром уже завершил строительство нескольких межпоселковых газопроводов. До конца года планируется закончить сооружение газопровода к ст. Дагестанской Майкопского района. Кроме того, компания окончила проектирование еще семи газопроводов в Гиагинском, Красногвардейском, Тахтамукайском и Шовгеновском районах. Продолжаются проектно-изыскательские работы для строительства газопровода-отвода и новой газораспределительной станции (ГРС) «Новый Сад», которая заменит старые ГРС «Новый Сад», «Яблоновскую» и «Октябрьскую», загрузка которых достигла предельного уровня. Реализация проекта в итоге позволит подключить к газоснабжению новых потребителей в Тахтамукайском районе.

Глава Адыгеи отметил конструктивное взаимодействие региона с ПАО «Газпром», благодаря которому эффективно реализуются совместные мероприятия в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве.

«Адыгея находится в числе регионов-лидеров по уровню газификации. Однако для динамичного развития республики нам необходимы новые энергомощности. Данный вопрос — стратегический. От его решения во многом зависят темпы привлечения инвестиций, промышленного роста, строительство жилых микрорайонов, социальных объектов. Особенно это касается активно развивающихся Тахтамукайского и Теучежского районов, а также горной части республики, где создается туристский кластер. В этих зонах уже сегодня энегропотребности превышают имеющиеся мощности. Поэтому мы рассчитываем на дальнейшее эффективное сотрудничество с ПАО «Газпром» и решение обозначенных задач, влияющих на повышение качества жизни жителей региона», — отметил Мурат Кумпилов.

Отметим, что между ПАО «Газпром» и Республикой Адыгея подписаны соглашение о сотрудничестве и договор о газификации. В 2005—2017 годах Газпром инвестировал в развитие газификации региона 1,1 млрд руб. Построено 13 межпоселковых газопроводов. Уровень газификации республики увеличен с 69,3% до 93,4% на 1 января 2018 года (в среднем по России — 68,1%). На территории Адыгеи действует одна автомобильная газонаполнительная компрессорная станция Газпрома — в Майкопе, продолжается строительство станции в ауле Тахтамукай.