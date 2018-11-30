Москва, 30 ноября, 2018, 17:32 — ИА Регнум. Химическую атаку, которой террористы подвергли жителей западной части сирийского города Алеппо, нельзя оставлять безнаказанной, заявил 30 ноября президент России Владимир Путин.

Mil.ru Алеппо

Об этом глава российского государства сообщил в ходе встречи БРИКС «на полях» саммита G20.

«В Сирии, где боевики продолжают вооруженные нападения на правительственные силы, вопиющим нарушением режима превращения огня стала атака 24 ноября против жителей западной части города Алеппо с применением химических отравляющих веществ, предположительно хлора», — сказал Владимир Путин.

«Подобные преступления террористов не должны оставаться безнаказанными, иначе они будут тиражировать подобные выходки», — подчеркнул российский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября в Сирии боевики радикальных группировок обстреляли жилые районы Алеппо снарядами с отравляющими веществами. Были отравлены 46 человек, среди которых восемь детей.