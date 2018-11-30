Санкт-Петербург, 30 ноября, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Глава российской государственной корпорации «Газпром» Алексей Миллер обсудил с послом Венгрии в Москве развитие венгерской газотранспортной инфраструктуры, а также газопровод «Турецкий поток». Об этом сегодня, 30 ноября, сообщает пресс-служба компании.

Turkstream.info Газопровод «Турецкий поток»

Рабочая встреча состоялась в Санкт-Петербурге. Алексей Миллер обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в России Норбертом Конкоем вопрос диверсификации маршрутов поставок российского газа в Европу.

В частности, речь зашла о ходе реализации проектов газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». а также о развитии венгерской газотранспортной инфраструктуры.

Напомним, что сейчас активно обсуждается дальнейший маршрут «Турецкого потока» по балканским странам и далее в Восточную и Центральную Европу. По всей видимости, «Турецкий поток» будет продлён в Болгарию, оттуда в Сербию, затем в Венгрию и Словакию.