Бишкек, 30 ноября, 2018, 17:22 — ИА Регнум. Согласно последним данным, сейчас на территории Киргизии проживают 8214 ВИЧ-инфицированных киргизстанцев и 465 иностранцев с таким же диагнозом. Об этом сообщила директор республиканского центра «СПИД» Умуткан Чокморова, пишет «Kaktus.media».

Цитата из х/ф «Затянувшаяся музыка (Вирус)». Реж. Роджер Споттисвуд. 1993. США Больной СПИДом

В свою очередь директор ассоциации «Партнерская сеть» Айбара Султангазиева отметила, что в течение последних двух-трех лет в республике ежегодно выявлялись порядка 600−700 человек с ВИЧ-инфекцией. При этом в 65% случаев инфекция передалась им половым путем.

«Мы можем констатировать, что эпидемия, скажем так, выходит в общее население. И самым главным фактором становится лечение. Поэтому желательно, чтобы все граждане знали свой статус. Если они знают свой статус, то должны лечиться», — констатировала она.

ИА REGNUM напоминает, что ранее правительство России профинансировало проведение Детским фондом ООН в Киргизии мероприятий по ранней диагностике ВИЧ у несовершеннолетних киргизстанцев и улучшению здоровья ВИЧ-инфицированных пациентов.

Российская сторона также подарила республике специальную аппаратуру для исследований генной карты пациентов и выявлять мутации ДНК, что позволяет более эффективно лечить ВИЧ, туберкулез, вирусные гепатиты и онкологические заболевания.

Читайте также: Россия подарила Киргизии оборудование для выявления мутаций ДНК